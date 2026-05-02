Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde, öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yer alıyor. Mevcut ara tatil uygulamasının kaldırılarak bu sürenin yaz tatiline eklenmesi planlanıyor.

Henüz resmi bir karar açıklanmazken, olası değişikliğin eğitim takviminde köklü bir dönüşüm yaratabileceği değerlendiriliyor. Ara tatillerin kaldırılmasıyla birlikte öğrencilerin daha uzun bir yaz tatili yapması gündeme gelirken, eğitimciler ve veliler arasında farklı görüşler de dile getiriliyor.

Konuya ilişkin nihai kararın önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.