Ankara’da Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Oyuncak Kütüphanesi” projesi, çocuklara güvenli ve sıcak bir ortamda sosyalleşme imkânı sağlıyor. Miniklerin bir araya gelerek hem eğlendiği hem de öğrendiği bu özel alan, ailelerden de yoğun ilgi görüyor.

Yaş gruplarına göre planlanan etkinliklerle dikkat çeken merkezde, çocukların özellikle motor becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar ve aktiviteler düzenleniyor. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal yönlerinin de güçlenmesi hedefleniyor.

Oyuncak Kütüphanesi, çocukların paylaşmayı öğrenmesine, birlikte vakit geçirmesine ve sağlıklı iletişim kurmasına katkı sunarken, aynı zamanda ebeveynler için de güvenilir bir ortam oluşturuyor.

Öğrenen Nesiller

Proje kapsamında oluşturulan etkinlik alanlarında çocuklar, eğlenceli aktivitelerle öğrenme sürecine aktif olarak katılıyor. Renkli oyuncaklar ve eğitici materyallerle donatılan merkezde, miniklerin hayal gücünü geliştirecek çalışmalar ön plana çıkıyor.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, Oyuncak Kütüphanesi ile çocukların erken yaşta sosyal beceriler kazanmasını desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, benzer projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.