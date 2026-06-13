İran Devlet Televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in defin işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihi kamuoyuna duyurdu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, İran resmi yayın organları tarafından yapılan açıklamada, dini lider Ali Hamaney’in 9 Temmuz tarihinde defnedileceği belirtildi.

Ülke yönetiminde ve bölge siyasetinde kritik bir role sahip olan Hamaney’in defin tarihine ilişkin yapılan bu resmi açıklama, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Törenin detayları ve katılım düzeyine ilişkin resmi makamlardan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.