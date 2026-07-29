Ankara’nın farklı ilçelerinden peş peşe gelen ishal, kusma, mide bulantısı, ateş ve karın ağrısı şikayetleri, kentte yaygın bir bağırsak enfeksiyonu yaşanıp yaşanmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Sosyal medyada rahatsızlanan çok sayıda kişi, benzer belirtilerle hastanelere başvurduklarını ileri sürdü. Bazı kullanıcılar belirtilerin buzlu içecek tüketimi veya meyve ve sebzelerin yıkanmasının ardından başladığını savunurken, ilk şüphe şebeke suyuna yöneldi.

Ancak yapılan son açıklama bu iddiayı desteklemedi.

ASKİ: SUDA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından yapılan açıklamada, kentte şebekeye verilen içme suyunun Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

ASKİ laboratuvarlarında suyun haftanın 7 günü, 24 saat analiz edildiği ve anlık olarak izlendiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı denetimleri ile ASKİ’nin analizlerinde, halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, 28 Temmuz’da gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun bütün kalite parametrelerini karşıladığının teyit edildiği ifade edildi. ASKİ, sonuçların her ay kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

GÖZLER ŞİMDİ SAĞLIK MAKAMLARINDA

Şebeke suyunda olumsuzluk belirlenmemesi, şikayetlerin gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Kent genelindeki başvuru sayısı, vakaların hangi ilçelerde yoğunlaştığı ve hastalardan alınan örneklerde ortak bir virüs ya da bakteriye rastlanıp rastlanmadığı henüz açıklanmadı.

Bu nedenle yaşanan durumu kesin olarak “gıda zehirlenmesi”, “norovirüs salgını” veya başka bir hastalıkla ilişkilendirmek şu aşamada mümkün değil. Kaynağın belirlenebilmesi için hasta örnekleri, tüketilen ortak gıdalar, buz ve su kaynakları ile bulaş zincirinin birlikte incelenmesi gerekiyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre ani başlayan ishal, kusma, bulantı ve karın ağrısı norovirüs dahil çeşitli bağırsak enfeksiyonlarında görülebiliyor. Bu enfeksiyonlar kirlenmiş yiyecekler, hasta kişilerle yakın temas veya mikroorganizma bulunan yüzeyler aracılığıyla yayılabiliyor. Ancak Ankara’daki vakaların norovirüsten kaynaklandığını gösteren resmi bir laboratuvar sonucu açıklanmış değil.

İSTANBUL’DA DA BENZER ŞİKAYETLER GÜNDEMDE

Ankara’daki tartışmanın ardından İstanbul’da yaşayan bazı kişilerin de sosyal medya üzerinden benzer mide ve bağırsak şikayetlerini dile getirdiği öne sürüldü. Ancak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Bakanlığı tarafından kentte olağan dışı bir vaka artışı ya da salgın bulunduğuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Bu nedenle iki şehirdeki şikayetlerin aynı etkenden kaynaklandığını söylemek için yeterli veri bulunmuyor. Sosyal medya paylaşımları dikkat çekici bir sinyal oluştursa da salgın tespiti için hastane başvurularının, laboratuvar sonuçlarının ve epidemiyolojik bağlantıların incelenmesi gerekiyor.

SICAK HAVA, GIDA VE BUZ İHTİMALİ

Yüksek sıcaklıklarda uygun koşullarda saklanmayan et, süt ürünleri, yumurtalı yiyecekler ve hazır gıdalar daha hızlı bozulabiliyor. Temiz olmayan sudan üretilen buz, iyi yıkanmayan sebze ve meyveler veya ortak yüzeyler de bağırsak enfeksiyonlarının yayılmasında rol oynayabiliyor.

Bunların her biri genel olasılık olmakla birlikte, Ankara’daki şikayetlerin kaynağının bunlardan biri olduğuna ilişkin henüz resmi tespit bulunmuyor. Şebeke suyu iddiasının analizlerle karşılık bulmamasının ardından gözler, vaka sayılarını ve inceleme sonuçlarını açıklaması beklenen sağlık makamlarına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı, ishal ve kusmada en büyük tehlikelerden birinin sıvı kaybı olduğunu belirtiyor. Uzun süren şikayet, yüksek ateş, kanlı ishal, sık kusma, ağız kuruluğu veya idrar miktarında azalma görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.