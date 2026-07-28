Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde 25 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve başlayan Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da belirlendi.
Yapılan görev dağılımı kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ahmet Yusuf Can, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
Daha önce kulübün Disiplin Kurulu'nda görev yapan Ahmet Yusuf Can'ın, yeni yönetimde Genel Sekreter Yardımcısı olarak kulübün idari çalışmalarına katkı sunacağı belirtildi.
Gençlerbirliği altyapısında futbol da oynayan Can'ın, hukuk alanındaki kariyeri ve sivil toplum çalışmalarının yanı sıra yeni görevinde kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve istikrarına katkı sağlaması hedefleniyor.