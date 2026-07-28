Haymana Belediyesi, öğrencilerin eğitimine yönelik desteklerini yeni dönemde de sürdürüyor. İlçede iki yıldır ücretsiz olarak verilen üniversite, liselere giriş ve yabancı dil hazırlık kursları, 2026-2027 eğitim döneminden itibaren Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Özellikle ilçedeki dershane ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlayan kurslar sayesinde öğrencilerin eğitim için ilçe dışına gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl üniversite hazırlık kursuna katılan 44 öğrenciden 22'si yükseköğretim programlarına yerleşme başarısı gösterdi. Yerleşen öğrencilerin 10'u lisans, 12'si ise ön lisans programlarına kayıt hakkı kazandı.

Haymana Belediyesi, üniversite adaylarına tercih döneminde de destek vermeyi sürdürecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi'nde ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde düzenlenecek YKS, LGS ve yabancı dil kurslarının kayıtları ise 1-28 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Kursların yeni adresi olan Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, öğrencilerin daha önce eğitim desteği için Polatlı, Gölbaşı ve Ankara'ya gitmek zorunda kaldığını belirterek, kursların artık ilçe merkezinde sürdürüleceğini söyledi. Koç, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin ardından 1 Eylül itibarıyla kurs kayıtlarının başlayacağını ifade etti.