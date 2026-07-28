Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut/köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangının ardından yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, 'Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5'inci yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var' dedi.

'ÇOK AĞLADIK'

Görüntülerde yer alan ev sahiplerinden Hanım Çiftçi, 'Neler yaşadık, neler? Sabah geldi bir ateş; ne yapacağız, nereye gideceğiz, bilemedik. Jandarmalar geldi, bağrışarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyorlar. Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'Hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik' dedim. Başımıza bu geldi, çok ağladık' diye konuştu.

'SÖZLERİNİ TUTTULAR'

Devletin desteğiyle konutların kısa sürede inşa edildiğini belirten Çiftçi, ''Çok güzel yapacağız' dediler, yaptılar da Allah razı olsun. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri 'Evi yıktılar, yapmazlar' dedi. 'Hayırlısı' dedik. 'Yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz' dedik. Hükümetimiz, devletimiz Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz' dedi.

'DEVLET AYIRT ETMEDEN EVLERİMİZİ YAPTI'

Yangının ardından çalışmaların hızlı ve adaletli şekilde yürütüldüğünü belirten Arzu Ünal ise 'Benim Cumhurbaşkanım partilerin hiçbirini ayırt etmeden köylüyü topladı. Biz devletimize güvendik. Ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı. Şükürler olsun, herkes evinden, yerinden memnun. Hiçbirimiz gerçekten böyle ev beklemiyorduk' diye konuştu.

'HAYALİMİZİN ÜSTÜNDE OLDU'

Evleri inşa edilirken tüm sürece şahitlik ettiklerini dile getiren hak sahibi Gülsüm Çiftçi, 'O süreçte tek tek ilgilendiler. Pencere, kapı, parke; tek tek gelip yaptılar. Kocaman bir evimiz oldu, hep beraber yaşıyoruz. 3 artı 1, odalarımız gayet geniş, kullanışlı. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel. Çok memnunuz, beklentimizin üstünde. Her gün ustalarımız buradaydı, biz de burada başlarındaydık. Yapılan bütün süreci kendi gözümüzle gördük. Odalarını geziyorduk, 'Burası oturma odası, yatak odası şurası şöyle olur, burası böyle olur' diye hayaller kuruyorduk. Gerçekten evlerimiz hayalimizin üstünde oldu. Çok sevdik, severek de kullanıyoruz' dedi. (DHA)