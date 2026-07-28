Almanya merkezli otomobil üreticisi Porsche, yeniden yapılanma kapsamında yeni bir tasarruf planını hayata geçiriyor. Şirket yönetimi ile işçi temsilcileri arasında varılan anlaşma doğrultusunda, 2035 yılına kadar 5 bin kişinin daha işten çıkarılacağı açıklandı. Porsche'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın şirketin ikinci yeniden yapılanma paketi kapsamında uygulanacağı belirtilirken, işten çıkarmaların çalışanların hakları gözetilerek ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Şirketin bu adımı atmasında artan üretim maliyetleri, küresel otomotiv sektöründe yoğunlaşan rekabet ve gümrük tarifelerinin oluşturduğu ekonomik baskının etkili olduğu kaydedildi. Alınan kararın, Volkswagen Grubu genelinde planlanan kapsamlı tasarruf programı öncesinde gelmesi de dikkat çekti.

Porsche, daha önce de istihdam azaltma kararı almıştı. Şirket yönetimi, yılın ilk aylarında 3 bin 900 kişilik kadro azaltımının ardından 500 kişinin daha işten çıkarılacağını duyurmuştu. Son açıklamayla birlikte Porsche'nin önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığı toplam istihdam azaltımı önemli ölçüde artmış oldu.

Otomotiv sektöründe dönüşüm sürecinin hız kazandığı bir dönemde alınan bu kararın, Avrupa'daki istihdam piyasasına ve sektörün geleceğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıması bekleniyor.