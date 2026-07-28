Yapay zekâ sistemlerinin altyapısını oluşturan veri merkezlerinin yüksek enerji ve su tüketimi küresel çapta tartışılmaya devam ederken, Google'dan kritik bir hamle geldi. ABD genelinde veri merkezlerinin yaygınlaşmasına karşı artan tepkiler üzerine Google, yayınladığı son blog yazısıyla su yönetimi politikalarına dair 5 temel taahhüdünü ilan etti.

Google, 2030 yılına kadar kullandığı toplam su miktarından daha fazlasını doğaya ve yerel ekosisteme geri kazandırma ("net pozitif su") sözü verdi. Şirket ayrıca yerel su altyapılarını güçlendireceğini, alternatif su kaynaklarını devreye alacağını ve su kullanım süreçlerinde tam şeffaflık sağlayacağını belirtti.

ABD Halkının %70'inden Fazlası Veri Merkezlerine Karşı

Yapay zekâ teknolojilerinin arka planındaki devasa kaynak ihtiyacı, yerel halk ve çevrecilerin tepkisini çekiyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet'in bu altyapıları finanse edebilmek adına hisse senetleri üzerinden 80 milyar dolarlık dev bir kaynak sağlama hedefi bulunuyor.

Son yapılan Gallup araştırması ise tablodaki vahim durumu gözler önüne seriyor:

Amerikalıların %70’inden fazlası yaşadıkları bölgelere veri merkezi kurulmasını istemiyor.

Katılımcıların %50’si çevresel kaynakların olumsuz etkilenmesini gerekçe gösteriyor.

Katılımcıların %18’i ise doğrudan aşırı ve kontrolsüz su kullanımına dikkat çekiyor.

Araştırmalar, küresel çaptaki yapay zekâ veri merkezlerinin yıllık bazda dünya genelinde tüketilen toplam şişelenmiş su miktarına denk su kullandığını ortaya koyuyor.

"Su İle Soğutmak Enerji Tüketimini %10 Düşürüyor"

Eleştirilere yanıt veren Google Küresel Altyapı Başkan Yardımcısı Bikash Koley, sıvı soğutma sistemlerinin hava ile soğutmaya kıyasla enerji kullanımında yaklaşık %10 oranında tasarruf sağladığını vurguladı. Koley, ABD’deki tüm veri merkezlerinin toplam su tüketiminin, Amerikalıların sadece çim sulamak için harcadığı suyun %1’inden bile az olduğunu ifade etse de yerel kaynakları koruma sorumluluğunun farkında olduklarını aktardı.

Yedi Eyalete 17 Milyon Dolarlık Yeni Bütçe

Google Altyapı ve Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Ben Townsend ise tedarik zincirindeki su ayak izini küçültmek için susuz çalışan yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklandıklarını dile getirdi.

Önümüzdeki 4 yıl içinde tükettiği suyu telafi etmeyi hedefleyen Google:

7 ayrı eyaletteki su yönetim projelerini desteklemek amacıyla 17 milyon dolarlık yeni bir fon ayırdı.

Tesislerde şebeke suyu yerine dönüştürülmüş atık su gibi alternatif kaynakların kullanımını artıracağını bildirdi. (Kaynak: The Verge)