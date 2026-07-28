Günlük hayatta sıklıkla yapılan WhatsApp ekran görüntüsü (SS) paylaşma alışkanlığına ilişkin yargıdan emsal niteliğinde kritik bir karar geldi. Özel mesajlaşmaların mağdurun bilgisi dışında üçüncü şahıslara aktarılması 'gizliliğin ihlali' suçu kapsamına alındı.

Her Durumda Suç Sayılmasa da Şikâyet Halinde Yandınız!

Show TV’de yer alan habere göre; ekran görüntüsü alınan mesajların paylaşılması her koşulda suç teşkil etmese de, kişisel ve özel yazışmaların mesaj sahibinin rızası olmaksızın yayılması adli yaptırımlara bağlandı.

Karara göre, bir yazışmanın ekran görüntüsünü alan kişinin bunu mesaj sahibinin bilgisi ve izni dışında başka kişilere göndermesi ve mağdurun şikâyetçi olması durumunda; paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

Uzman Uyardı: "Erişime Açık Olmayan Özel Alandır"

Kararla ilgili hukuki değerlendirmelerde bulunan Avukat Kevser Yıldırım, WhatsApp sohbetlerinin kişisel alan niteliğinde olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

"Özel mesajların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebilir. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus; WhatsApp mesajlaşmalarının birden fazla kişinin rastgele ulaşabileceği ve herkese erişimin mümkün olduğu kamuya açık bir alan olmamasıdır."

Vatandaşların birçoğu önemli gördükleri sohbetlerin ekran görüntüsünü alıp ihtiyaç anında başkalarıyla paylaştıklarını ifade etse de, bu yeni kararla birlikte izinsiz paylaşımların hukuki faturası oldukça ağır olacak.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) Yasal Dayanaklar

Yargıtay kararlarında bu tür dijital ihlaller 3 ana kanun maddesi üzerinden değerlendirilmektedir:

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK m. 132/1-2): Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İhlal konusu haberleşme içeriklerinin ifşa edilmesi (başkalarına gönderilmesi/paylaşılması) halinde ceza artmaktadır. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK m. 134/1-2): Yazışma içeriği kişilerin mahrem alanına, özel ilişkilerine veya kişisel verilerine ilişkin bir durum barındırıyorsa; izinsiz kayıt ve ifşa durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar (görüntü/ses kaydı ve yayma durumlarında 2 yıldan 5 yıla kadar) hapis cezası uygulanır. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK m. 136): WhatsApp ekran görüntüsünde kişinin adı, soyadı, telefon numarası veya profil fotoğrafı yer alıyorsa ve bu durum izinsiz paylaşıldıysa 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilmektedir.

Yargıtay İçtihatlarında Emsal Karar Örnekleri

Yargıtay Ceza Dairelerinin benzer durumlarda daha önce verdiği içtihat niteliğindeki kararlar şöyle:

"Mesajın Bana Gönderilmiş Olması Paylaşma Hakkı Vermez" (Yargıtay 12. Ceza Dairesi): Yargıtay içtihatlarında; iki kişi arasındaki haberleşmenin taraflarından birinin, diğer tarafın açık rızası olmadan bu mesajları alenen paylaşması veya üçüncü kişilere iletmesi suç sayılmıştır. Yargıtay, "Mesaj bana atıldı, istediğim gibi tasarruf ederim" düşüncesini hukuka aykırı bulmaktadır.

Eşler Arası Telefon Karıştırma ve İfşa: Yargıtay kararlarına göre, eşlerin birbirlerinin telefonunu gizlice karıştırması ve buradaki mesajları/ekran görüntülerini üçüncü kişilerle (veya sosyal medyada) paylaşması evlilik birliği mazeretiyle açıklanamaz ve TCK 134/132 kapsamında suç teşkil eder. MKE TOLGA'dan Gövde Gösterisi: Tüm Hedeflere %100 Tam İsabet! İçeriği Görüntüle

Hangi Durumlarda Cezai Yaptırım İstenebilir?

Şikâyet Şartı: TCK 132 ve 134 maddelerinde yer alan bu suçlar kural olarak şikâyete tabidir . Mağdurun, olayı ve ihlali yapan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurması gerekir.

Mahkemeye Delil Olarak Sunma İstisnası: Yargıtay uygulamalarında; kişinin kendisini savunmak veya devam eden bir davada (örneğin boşanma, tehdit veya hakaret davalarında) hakkını ispatlamak amacıyla mesaj ekran görüntülerini yalnızca mahkemeye/dosyaya sunması istisnai olarak hukuka uygunluk nedeni sayılabilmektedir. Ancak bu görüntülerin internete, sosyal medyaya veya üçüncü kişilere servis edilmesi her durumda suç teşkil eder.