Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı gizliliğini güçlendirecek önemli bir yeniliği hayata geçiriyor. Şirket, uzun süredir beklenen "kullanıcı adı" (username) özelliğini duyurarak, yeni kişilerle iletişim kurarken telefon numarası paylaşma zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan kaldıracağını açıkladı.

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Bir kişiyle ilk kez iletişime geçmek isteyen kullanıcıların artık telefon numarasını bilmesine gerek kalmayacak; yalnızca kullanıcı adını kullanarak sohbet başlatılabilecek. Böylece özellikle tanımadığı kişilerle iletişim kuran kullanıcıların telefon numarası gizli kalacak.

Telefon numarası yine hesap için gerekli olacak

WhatsApp, telefon numarasını tamamen kaldırmıyor. Uygulamaya kayıt ve hesap doğrulama işlemleri yine telefon numarasıyla yapılacak. Ancak kullanıcı adı özelliğini aktif eden kişiler, yeni sohbetlerde numaraları yerine kullanıcı adlarını paylaşabilecek.

Arama dizini olmayacak

Şirket, güvenlik ve gizlilik gerekçesiyle kullanıcı adlarının herkese açık şekilde aranabileceği bir dizin oluşturmayacağını da duyurdu. Bir kişiye ulaşabilmek için kullanıcı adının tam olarak bilinmesi gerekecek. Ayrıca isteyen kullanıcılar, hesaplarını daha da güvenli hale getirmek amacıyla ek bir "kullanıcı adı anahtarı" oluşturabilecek.

Kademeli olarak kullanıma sunulacak

WhatsApp, kullanıcı adı rezervasyon sürecini başlatırken özelliğin önümüzdeki aylarda dünya genelinde kademeli olarak tüm kullanıcılara açılacağını bildirdi. Şirket ayrıca, taklit hesapların önüne geçebilmek için kamuoyunda tanınan kişi ve kurumlara ait bazı kullanıcı adlarını önceden ayıracağını açıkladı.