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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 2'si erkek, 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Görgü tanıkları, helikopterin düşmesinden saniyeler önce şiddetli bir ses duyduklarını bildirdi. Bölgede inceleme çalışmaları sürdürülürken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'nın doğusundaki Markopoulo'dan kalkan Bell 206 tipi özel helikopter, Ege Denizi'ndeki Sifnos Adası'nda helikopter pistinin bulunduğu Tholos bölgesinde düştü. İnişe geçtiği sırada helikopter pistine kısa bir mesafe kala gerçekleşen olayın ardından bölgede yangın çıktı.

Yunanistan'ın Sifnos Adası'nda özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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