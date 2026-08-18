Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen 'modem dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, altyapı değişikliği bahanesiyle modem satışı yaparak, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları, mevcut internet altyapılarının Türkiye genelinde değiştiği, eski modemlerin kullanım dışı kalacağı, internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceği, zorunlu altyapı geçişi yapılacağı ve mevcut tarifelerde indirim uygulanacağı yönünde gerçeğe aykırı beyanlarda bulundukları tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan çoğunluğu kadın 90 şüpheliden 8'i serbest bırakılırken 77'si Eskişehir'de, 5'i bulundukları illerde adliyeye sevk edildi.

53 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken 79'u tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 53'ü tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ev hapsi, diğer 23 şüpheli hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

801 KİŞİYİ 116 MİLYON DOLANDIRMIŞLAR

Dosya kapsamında yapılan incelemede şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda faturaların artacağını söyledikleri, bu yöntemle mağdurlar üzerinde teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı oluşturdukları, modem satın alma ve kapıda ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerini sağladıkları belirlendi. Mağdurlara gönderilen modemlerin büyük çoğunluğunun mevcut internet altyapıları ile uyumsuz olduğu, modemlerin piyasa değerinin oldukça altında olduğu tespit edildi. Ayrıca Türkiye genelinde 801 mağdurun bulunduğu, şüpheli hesaplarda mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon liralık işlem hacmi para olduğu kaydedildi.