haberine göre ünlü oyuncu, yeni dizisinden ayda 8 milyon TL kazanacak.

Televizyon dünyasında heyecan yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı. Tam 17 yıldır ekranlardan uzak olan Yasemin Ergene, Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği "Tuzlu Kahve" dizisiyle seti geri döndü.

Bölüm Başına 2 Milyon TL

Kulislerden sızan bilgilere göre Yasemin Ergene, projede "Elit" karakterine hayat verecek. Şimdiden merak konusu olan yapımda güzel oyuncunun alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Yapım şirketiyle bölüm başı 2 milyon TL’ye anlaşan Ergene, dizinin ayda 4 bölüm yayınlanmasıyla birlikte aylık 8 milyon TL kazanç elde edecek.

Sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday gösterilen Tuzlu Kahve, Ergene'nin rekor anlaşmasıyla birlikte şimdiden televizyon ve magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.