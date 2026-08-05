Washington ile Pekin arasındaki teknoloji savaşında tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Beyaz Saray ulusal güvenlik panelinin tavsiyesi doğrultusunda, yurt dışı üretimli gelişmiş insansı ve quadruped (dört bacaklı) robotları "Kapsamdaki Cihazlar Listesi"ne dahil etti. Kararla birlikte bu robotların ABD'de pazarlanması, satılması ve ithalatı engellendi.

Kamera, Mikrofon ve Sensör Dehşeti: "Truva Atı Olabilirler"

ABD’li yetkililer; kamera, mikrofon, kablosuz bağlantı ve gelişmiş sensörlerle donatılmış yapay zekalı robotların potansiyel birer casusluk aracına dönüşebileceğinden endişe ediyor. Robotların evleri, şirketleri ve kritik altyapı tesislerini haritalandırarak hassas verileri yabancı devletlere sızdırabileceği ya da siber saldırılarda "Truva Atı" olarak kullanılabileceği vurgulandı.

Hedef Çin ve Pazarın %85'i

Yasak genel bir düzenleme olarak tanımlansa da küresel insansı robot pazarının yaklaşık %85'ini elinde tutan Çin'i ve Unitree ile AGIBOT gibi dev markaları hedef alıyor. Karar kapsamına insansı ve robot köpeklerin yanı sıra otonom çalışan bazı akıllı süpürgeler ve çim biçme robotlarının da girebileceği belirtiliyor.

Geçmiş Cihazları Kapsamıyor, Yerli Üretime Destek Sağlayacak

Alınan karar geriye dönük uygulanmayacak. Yani daha önce satın alınan veya onaylanan robotlar kullanılmaya devam edecek; ancak yeni modeller onay alamayacak. ABD bu hamleyle, yarı iletkenler ve dronlarda olduğu gibi robotikte de dışa bağımlılığı azaltmayı ve Tesla'nın Optimus projesi gibi yerli üreticileri desteklemeyi amaçlıyor. Pekin yönetimi ise kararı "siyasi korumacılık" olarak nitelendirerek misilleme sinyali verdi.