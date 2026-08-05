Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için düğmeye bastı. 5 ayrı adresten toplamda 1 milyon 910 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine başlatılan geniş çaplı takip sonuç verdi.
Eş Zamanlı Operasyonla Yakalandılar
Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. (33), S.E. (30), B.B. (23), N.Ş. (21) ve Y.E. (22) isimli 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
5 Şüpheli de Cezaevine Gönderildi
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.