CarrefourSA A101'e Devredildi: Yeni CEO Belli Oldu!

Bennu Gerede’nin Cinsellik Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Resmi Olarak Açıklandı: Zootropolis 2 ve Super Mario 2 Vizyona Geliyor!

Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? SGK’dan Açıklama Geldi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD’de bir Türk girişimcinin bebek ürünleri büyük ilgi görüyor!

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu! Düzenleme yürürlüğe girdi

Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. (33), S.E. (30), B.B. (23), N.Ş. (21) ve Y.E. (22) isimli 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için düğmeye bastı. 5 ayrı adresten toplamda 1 milyon 910 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine başlatılan geniş çaplı takip sonuç verdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.