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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ayrı adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 119 kök kenevir bitkisi, 730 gram esrar, 2 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas tartım işlemlerinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 5 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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