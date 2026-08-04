Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine 16 BLY 779 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü Celal Ç.'nin (19) ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi ancak Celal Ç., alkolmetreyi üflememek için çeşitli bahaneler öne sürerek ekipleri oyalamaya çalıştı.

"Para Almaya Gidiyorum" Dedi, Alkolmetreden Kaçamadı

Sürücü, arkadaşından para almaya gideceğini iddia ederek polislerden izin istedi. Daha sonra su içmek için aracına giden Celal Ç., bir süre vakit geçirmeye çalıştı.

Ancak yapılan alkol testinde sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ruhsat Sahibi İkizi Çıktı

Kontroller sırasında araç ruhsatında fotoğrafı bulunan kişinin kendisi olmadığını söyleyen Celal Ç., ruhsat sahibinin ikizi Resul Ç. olduğunu belirtti.

Celal Ç., polis ekiplerine, "Benim Resul diye ikizim var. Mobil bankalarıma da giriş yapayım isterseniz. Ben buraya arkadaşımdan para almak için geldim" ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemede, araç ruhsatının sahibi olan Resul Ç.'nin de daha önce alkollü araç kullanmak nedeniyle ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Toplam 65 Bin TL Ceza Uygulandı

Ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen Celal Ç.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.