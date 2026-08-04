Muğla'nın Datça ilçesinde, yüksek aroması ve kalitesiyle öne çıkan coğrafi işaretli bademin hasadı başladı. İlçenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Datça bademi; Eski Datça, Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı ve Yazıköy mahallelerinde yaklaşık 1200 dekarlık alanda yetiştiriliyor.

Badem ağaçları ocak ve şubat aylarında çiçek açarken, mart ayında çağla olarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Temmuz ayının ortalarında ise taze süt badem dönemi başlıyor. Bu sürecin ardından başlayan kuru badem hasadı, ağustos ayının sonuna kadar sürüyor.

Hasat Nurlu Badem ile Tamamlanacak

Datça'da bu yılki hasat sezonu geleneksel olarak sıra badem çeşidiyle başladı. Üreticiler, ilerleyen günlerde ak bademin ardından, yüksek kalitesi ve kendine özgü aromasıyla bilinen coğrafi işaret tescilli nurlu bademin hasadını gerçekleştirecek.

Sezonun, Datça'nın en değerli badem çeşitlerinden biri olan nurlu bademin toplanmasıyla tamamlanması bekleniyor.

Bademler Doğal Yöntemlerle Kurutuluyor

Yaz aylarında sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaştığı Datça'da üreticiler, hasadı daha serin saatlerde yapıyor. Sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü gerçekleştirilen çalışmalarda, ağaçlar değneklerle silkelenerek bademlerin yere serilen örtülere dökülmesi sağlanıyor.

Toplanan bademlerin yeşil dış kabukları makineler yardımıyla ayrıştırılırken, kabuğundan çıkarılan ürünler doğal yöntemlerle kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından bademler paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Datça bademi, kendine özgü aroması ve üretim yöntemiyle hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin önemli yöresel ürünleri arasında yer alıyor.