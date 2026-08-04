Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Orhan Dozen, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Acı olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, Atatürk Mahallesi Şenyurt Yolu üzerindeki bir halı sahaya ait ücretli yüzme havuzunda meydana geldi. Havuzda hareketsiz halde bulunan Orhan Dozen'i fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkararak vakit kaybetmeden Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Orhan Dozen, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, gece saatlerinde Kızıltepe merkezde bulunan Sanayi Mahalle Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedildi.

Fen Lisesi Hayali Gerçek Olmuştu

Orhan Dozen'in, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında aldığı puanla uzun zamandır hedeflediği Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleştiği öğrenildi. Eğitim hayatına büyük umutlarla başlamaya hazırlanan Dozen'in ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve eğitim camiasını derin üzüntüye boğdu.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin havuzdaki güvenlik önlemleri ve olayın tüm yönleriyle ilgili incelemelerine devam ettiği bildirildi.