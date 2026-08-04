Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliği ve kent estetiğini korumaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik faaliyetleriyle vatandaşlara daha sağlıklı ve düzenli yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yol ve kaldırımlarda süpürme işlemleri yapılırken, yabani ot temizliği ve çevre düzenleme faaliyetleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Ortak Yaşam Alanları Daha Temiz Hale Getiriliyor

Belediye ekipleri, parklar, kaldırımlar ve yoğun kullanılan cadde ile sokaklarda yürüttüğü çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de kent estetiğini güçlendirmeyi hedefliyor. Düzenli olarak sürdürülen bakım çalışmaları sayesinde ortak yaşam alanlarının daha temiz, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar İlçe Genelinde Sürecek

Çankaya Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşlara daha temiz ve yaşanabilir bir Çankaya için sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.