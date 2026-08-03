Ankara Güvenpark'ta taleplerinin karşılanması amacıyla açlık grevini sürdüren gazilerin eyleminde endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Eyleme katılan gazilerden birinin sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Uzun süredir devam eden açlık grevi nedeniyle sağlık sorunlarının arttığını belirten eylemciler, yaşanan son gelişmenin taleplerinin aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Gaziler, vatan uğruna fedakarlık yapan kişilerin seslerinin duyulmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Eylemciler, taleplerinin karşılanması için gerekli adımların gecikmeden atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Güvenpark'taki açlık grevi sürerken, sağlık durumu ağırlaşan gaziyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.