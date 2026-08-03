Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yürütülen disiplin süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, adalet sisteminde görev yapan yargı mensupları açısından da denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletildiğini ifade etti.

333 hakim ve savcı hakkında disiplin cezası uygulandı

Hakim ve Cumhuriyet savcılarının büyük bölümünün görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlı şekilde yerine getirdiğini belirten Gürlek, ancak yargı mensupluğu sıfatının hiçbir kişiye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır."

"Denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz"

Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim süreçlerini de güçlendireceklerini belirten Bakan Gürlek, hukuk ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadele edeceklerini söyledi.

Gürlek, "Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.