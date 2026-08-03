İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek', 'Nitelikli yağma', 'Silahla ve birden fazla kişi ile tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen bir suç yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan araştırma ve delillendirme sonucu liderliğini H.E.'nin yaptığı suç örgütünün, İzmir merkez ile birçok ilçede faaliyet gösterdiği belirlendi.

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin, bazı işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 18 ayrı örgütsel eylem belirlendi. Ayrıca örgütün başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu bulunduğu da tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan polis, bu sabah harekete geçti. İzmir, İstanbul ve Ankara'daki toplam 38 adreste, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÇEK-SENET ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden 2'sinin İstanbul, 1'i Ankara'da olmak üzere 28 gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 184 fişek, 11 tüfek, 100 kartuş, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çek ve senetler ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Diğer 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Halihazırda tutuklu bulunan 11 örgüt üyesi yönünden ise ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütülmesinin planlandığı da kaydedildi. (DHA)