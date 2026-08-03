İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada bir şüpheli tabancasını çekerek ateş açtı. Mermilerin hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.