Kayseri’de gece saatlerinde sokak ortasında yaşanan silahlı kavga, masum bir çiftin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Geçimli Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.T. ile V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.T., otomobilinden aldığı otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Piknik Dönüşü Dehşeti Yaşadılar

O sırada piknikten dönen ve oturdukları binanın otoparkında araçlarından inmeye çalışan İ.Y. ve eşi S.Y., maganda tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı karı-koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan M.T., V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.