Gece yarısı meydana gelen kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, mahalle merkezinden seyir halinde olan Hakan B. (40) idaresindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, şarampole yuvarlanarak ters döndü.

Çevredeki İşçiler Seferber Oldu

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Hakan B. ile araçtaki yolcular Ersan A. ve Bünyamin K. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı fark eden çevredeki mevsimlik tarım işçileri, hızla olay yerine koşarak yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı.

Sağlık Durumları İyi

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.