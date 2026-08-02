Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MUTSO) düzenlenen Müşterek Meclis Toplantısı’na katıldı.

Muğla'nın sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda tarımdan madenciliğe, zeytinyağından yat imalatına kadar önemli bir üretim ve ihracat gücü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kentin Türkiye'ye yüksek tutarda döviz kazandırdığına dikkat çekti.

"Kredi Kısıtları En Çok KOBİ'leri Vurdu"

Küresel ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, faiz oranları ve kredi kısıtlamalarının iç piyasaya yansımalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, finansmana erişim için atılan adımları şöyle özetledi:

*"Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürlerini birlik merkezimizde misafir ettik. Kredi kısıtlarının en çok KOBİ’lerimizi olumsuz etkilediğini anlattık. Yüksek enflasyonla mücadeleyi zayıflatmayacak şekilde reel ekonomiye dönük desteklerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladık. DİMES'in Kurucularından Eski Milletvekili Orhan Ziya Diren Hayatını Kaybetti! İçeriği Görüntüle Taleplerimiz neticesinde düşük faizli ve uzun vadeli, KGF kefaletli TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden başlatılmasını sağladık. Muğla'da bugüne kadar 13 bin 382 firmamız KGF kefaletli krediye ulaştı. Bu desteklerin artırılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz."*

Turizm Sektörüne 60 Milyar Liralık İlave Finansman

Turizm sektöründe son dönemde yaşanan gerilemelere ve maliyet artışlarına değinen TOBB Başkanı, sektöre cansuyu olan düzenlemeleri hatırlattı:

Konaklama Vergisi İndirimi: Konaklama vergisi yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldü.

60 Milyar TL'lik Destek Paketi: Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar lira tutarında ilave finansman imkanı sağlandı.

İstihdam Prim Destekleri: Çalışan başına aylık 1.270 TL asgari ücret desteği ve işletme belgesine sahip tesis çalışanları için aylık 3.500 TL prim desteği uygulamaya konuldu.

"Girişimci Umutsuz Olamaz"

İş dünyasına birlik ve beraberlik mesajı veren Hisarcıklıoğlu, "Ben asla umutsuz değilim, zaten girişimci umutsuz olamaz. Bir ve beraber olunca rahmet ve bereket gelecektir. Birbirimizi ötekileştirmeden, ortak akıldan uzaklaşmadan ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.