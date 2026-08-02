Örnek No:55*

T.C.

ANKARA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2023/226 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI



Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/226 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Öncebeci Mahallesi, 801 ada, 19 parsel, 511m² yüz ölçümlü, 8/80 arsa paylı, 2. Kat, 7 nolu meskenin; 65 yıllık bina olduğu (bina yaşı 19.02.2021 tarihli Mahkeme bilirkişi raporunda bildirilmiştir), fiili durumda; 3 oda, salon, antre, hol, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon olduğu, iki odasının salona bağımlı olduğu, net kullanım alanının 80m², balkonların 8m² olduğu, ısınmanın doğal gazlı, kombili, kat kaloriferli olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi: Öncebeci Mahallesi, Dede Efendi Caddesi, Işık Apartmanı No:13/7 Çankaya/ANKARA

Yüz ölçümü: 511m² Arsa Payı: 8/80 İmar Durumu: var Kıymeti: 3.300.000,00 TL KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir; TAMAMININ İNTİFA HAKKI HASAN İĞDİR (21/06/2003 VEFAT TARİHİ) LEHİNEDİR - 09/03/1989 TARİH 863 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2026 - 10:21 -Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2026 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/10/2026 - 10:21 - Bitiş Tarih ve Saati: 21/10/2026 - 10:21



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.