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Yetkililer, belirtilen saatlerde köprüyü kullanmayı planlayan sürücülerden alternatif güzergahları tercih etmelerini isterken, trafik akışının diğer yönlerde normal şekilde devam edeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saat 01.00 ile 05.00 arasında yalnızca Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde araç trafiğine kapalı olacak.

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