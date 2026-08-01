İstanbul Valiliği, "Asırlık Gece" adlı dizinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saat 01.00 ile 05.00 arasında yalnızca Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde araç trafiğine kapalı olacak.
Kapatma kararının, köprü üzerinde gerçekleştirilecek "Asırlık Gece" dizisinin çekimleri kapsamında alındığı belirtildi.
Yetkililer, belirtilen saatlerde köprüyü kullanmayı planlayan sürücülerden alternatif güzergahları tercih etmelerini isterken, trafik akışının diğer yönlerde normal şekilde devam edeceği bildirildi.