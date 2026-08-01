Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu. Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirten Önal, halkın değişim talebine daha güçlü bir zeminde karşılık verebilmek amacıyla yeni bir siyasi yolculuğa çıktığını ifade ederek, 'Hayatım boyunca adaletin, eşitliğin ve halktan yana siyasetin savunucusu olmaya gayret ettim. Bu amaçla çok genç yaşlardan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye, sorumluluk almaya başladım. Büyük bir onurla taşıdığım, her kademesinde emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar sizlerle birlikte omuz omuza çok zorlu yollardan geçtik, çok büyük başarılar elde ettik. Kırıkkale'mize hizmet etmek, bu güzel şehrin her bir insanının derdiyle dertlenmek benim için yaşamımın en büyük onuru oldu. Bununla birlikte siyaset; halkın umudunu taze tutmak, değişim talebine kulak vermek, adalet ve özgürlük mücadelesini daha güçlü bir zeminde, inançla geleceğe taşımaktır. Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir. Bu inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni̇ Parti çatısı altında, ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele etme kararı almış bulunuyorum' dedi.

Kaynak: DHA