Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ünlü oyuncu Berna Laçin, adliyeye gelerek savcıya ifade verdi. Laçin’in soruşturma dosyasındaki ifadesinin ayrıntıları belli oldu.

Haluk Levent ile yaklaşık 20 yıldır bir irtibatının bulunmadığını belirten Laçin, deprem döneminde yapılan yardımlar ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruları yanıtladı.

"Nakit Para Göndermedim, Fiziki İhtiyaçları Temin Ettim"

Deprem felaketi sürecinde bölgeye nakdi para yardımı yapmadığını, ayni yardımlarda bulunduğunu vurgulayan Berna Laçin ifadesinde şu bilgileri verdi:

*"Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'i uzun yıllardan beri ismen tanırım. Ancak kendisiyle yaklaşık 20 yıldır herhangi bir irtibatımız olmamıştır. Yine bahse konu dernek yönetici veya üyeleriyle de bir temasım yoktur. Deprem felaketi döneminde bölgeye elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. Bu faaliyetleri nakit para olarak değil; doğrudan fiziki olarak ihtiyaç duyulan ne varsa onu temin ederek yapmaya çalıştım. Herhangi bir şekilde para gönderiminde bulunmadığım gibi başkasının para göndermesi için de telkinde bulunmadım."*

"Haluk Levent'e Güven ya da Güvensizlik Söz Konusu Değildi"

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlara değinen Laçin, bölgede çalışan kurumların koordineli olması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

*"Ahbap Derneği, o dönem gerek sosyal medyada gerekse televizyonda kamu kurumlarıyla birlikte hareket eden ve ödüllendirilen bir dernek olarak görünüyordu. Ancak kişi olarak Haluk Levent'in kendisine duyduğum bir güven ya da güvensizlik söz konusu değildi. Nitekim 'Keşanlı Ali Destanı'nı tekrar yaşamayalım' şeklinde bir paylaşım yaptım. Bunu atma sebebim; kişilerin, temsil ettikleri kurum veya derneklerin önüne geçmesinin tehlikeli olacağını düşünmemdir."*

"Rant Sağlayanlar Cezalandırılmalı"

İfadesinin son bölümünde depremzedeler için toplanan yardımların kutsallığına vurgu yapan ünlü oyuncu, "Depremzedeler için toplanan yardımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yardımlar içerisinde kendi şahsına menfaat temin eden veya yardımları amacının dışında kullanan herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.