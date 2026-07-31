İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, emniyet ve il jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli adımlarla hakimlik karşısına çıkarılıyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Cem Küçük, savcılıkta ifade verdi.
Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi
Savcılık ifade işlemleri tamamlanan gazeteci Cem Küçük, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlaması kapsamında tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Soruşturmanın Detayları: 'Şantaj' ve Paylaşım İddiaları
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın arkasında yatan suçlamalara ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında;
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Bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetlerin yer aldığı,
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İBB soruşturması sürecinde medyada dile getirdiği bir kısım söylemlerin incelendiği öğrenildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin karar vermesi bekleniyor.