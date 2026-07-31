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İBB soruşturması sürecinde medyada dile getirdiği bir kısım söylemlerin incelendiği öğrenildi.

Bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetlerin yer aldığı,

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın arkasında yatan suçlamalara ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Cem Küçük, savcılıkta ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük , emniyet ve il jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli adımlarla hakimlik karşısına çıkarılıyor.

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