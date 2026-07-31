Hukuk fakültesi mezunları ve yargı mensubu adaylarının merakla beklediği sınav takvimi netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 (HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin ilanın Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapan Bakan Gürlek, sınav ve başvuru takvimine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Başvurular 11 Ağustos'ta Başlıyor (Geç Başvuru Günü 26 Ağustos)

Sınav sürecinin yargı sisteminin niteliğini artıracağını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik tarihleri şu sözlerle duyurdu:

Kritik Sınav Takvimi

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem