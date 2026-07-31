Hukuk fakültesi mezunları ve yargı mensubu adaylarının merakla beklediği sınav takvimi netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 (HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin ilanın Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapan Bakan Gürlek, sınav ve başvuru takvimine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
Başvurular 11 Ağustos'ta Başlıyor (Geç Başvuru Günü 26 Ağustos)
Sınav sürecinin yargı sisteminin niteliğini artıracağını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik tarihleri şu sözlerle duyurdu:
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavına ilişkin ilan, Personel Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesinde yayımlanmıştır.— Akın Gürlek (@abakingurlek) July 31, 2026
Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yargı sistemimizin insan kaynağını güçlendirecek ve hukuk hizmetlerinin niteliğini daha da…
Kritik Sınav Takvimi
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Başvuru Tarihleri: 11 - 19 Ağustos 2026
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Geç Başvuru Günü: 26 Ağustos 2026
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Sınav Tarihi: 27 Eylül 2026