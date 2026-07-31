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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavına ilişkin ilan, Personel Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesinde yayımlanmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yargı sistemimizin insan kaynağını güçlendirecek ve hukuk hizmetlerinin niteliğini daha da…

Sınav sürecinin yargı sisteminin niteliğini artıracağını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik tarihleri şu sözlerle duyurdu:

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapan Bakan Gürlek, sınav ve başvuru takvimine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Hukuk fakültesi mezunları ve yargı mensubu adaylarının merakla beklediği sınav takvimi netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 (HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin ilanın Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlandığını açıkladı.

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