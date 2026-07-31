Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda düzenlenen İnebolu'ya ikinci İstiklal Madalyası takdim töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kamuoyunda tartışılan yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini belirten Kurtulmuş, hazırlanacak düzenlemenin genel af veya kişisel af niteliği taşımayacağını ifade etti. Kurtulmuş, düzenlemenin yalnızca terör örgütünün tamamen silah bırakması, kendisini feshetmesi ve bu durumun resmen tespit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

“TERÖRÜ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMECEĞİZ”

Yaklaşık yarım asırdır Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini belirten Kurtulmuş, bu süreçte binlerce insanın hayatını kaybettiğini, ülkenin büyük ekonomik ve sosyal kayıplar yaşadığını dile getirdi. Terörün Türkiye'nin gelişimini olumsuz etkilediğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu emperyalist terör projesini tarihin çöplüğüne göndermekte kararlıyız. Türkiye artık terörle anılan bir ülke olmayacak" dedi.

“YASA MÜNHASIRAN BU SÜREÇ İÇİN HAZIRLANIYOR”

Hazırlanacak düzenlemenin kapsamına ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, kamuoyundaki genel af iddialarına açıklık getirdi. Yasal düzenlemenin belirli bir sürece yönelik hazırlanacağını belirten Kurtulmuş, bunun hiçbir şekilde Türkiye genelinde bir af düzenlemesi anlamına gelmediğini vurguladı.

“YENİ DÖNEMDE AYRIŞMAYA YER OLMAYACAK”

Yeni dönemin toplumsal birlik ve kardeşlik anlayışı üzerine inşa edileceğini ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, etnik ve mezhepsel ayrışmaların geride bırakılması gerektiğini söyledi. Silahın, çatışmanın ve kutuplaşmanın olmadığı yeni bir dönemin hedeflendiğini belirten Kurtulmuş, yasal düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'de kardeşlik hukukunun daha da güçleneceğini kaydetti.

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