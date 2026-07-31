Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, özel halk otobüsü işletmecilerinin artan maliyetler ve mevcut ücret tarifeleri ile ücretsiz taşıma uygulamaları nedeniyle hizmetlerini sürdürmekte zorlandığını bildirerek, ulaşım ücretlerinin güncellenmesi çağrısında bulundu.

Soydaş, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, son dönemde akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar ile personel, bakım- onarım, yedek parça, sigorta ve diğer işletme giderlerinde yaşanan artışların özel halk otobüsü işletmeciliğini ekonomik açıdan çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

Belediye bütçesiyle finanse edilen toplu taşıma hizmeti ile tüm giderlerini kendi kaynaklarıyla karşılamak zorunda olan özel halk otobüsü işletmeciliğinin aynı şartlarda değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Soydaş, ekonomik yükün her geçen gün ağırlaştığını kaydetti.

Özel halk otobüsü esnafının uzun süredir büyük fedakarlıklarla toplu taşıma hizmetini sürdürdüğünü vurgulayan Soydaş, “Her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullara rağmen esnafımızdan fedakarlığın da ötesinde bir mücadele vermesini beklemek ne adildir ne de sürdürülebilirdir.” dedi.

Soydaş, ücretsiz taşıma kartlarının kapsamının genişlemesi, ücretsiz biniş oranlarının yükselmesi ve usulsüz kart kullanımının önemli boyutlara ulaştığını belirterek, ortaya çıkan mali yükün büyük ölçüde özel halk otobüsü işletmecilerinin üzerine bırakıldığını savundu.

Özel halk otobüslerinin özel sektör işletmeleri olduğuna dikkati çeken Soydaş, kamu hizmeti sunmalarına rağmen tüm işletme giderlerini kendi imkânlarıyla karşıladıklarını ifade ederek, ilgili bakanlıkların ücretsiz taşıma uygulamalarından kaynaklanan sorunlara kalıcı çözüm üretmesi gerektiğini bildirdi.

Ankara’da toplu taşıma ücretlerinin, büyükşehirlerde uygulanan tarife ortalamalarının altında kaldığını aktaran Soydaş, son ücret düzenlemesinden bu yana yaşanan maliyet artışlarının mevcut tarifeleri sürdürülemez hale getirdiğini belirtti.