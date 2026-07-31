DİREN Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Türk gıda sanayisinin duayen isimlerinden Orhan Ziya Diren, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Diren’in vefatı, iş dünyasında ve siyaset kulislerinde derin üzüntü yarattı.

Ozan Diren: "Babamı, Nam-ı Diğer Karaoğlan'ı Kaybettik"

Sivil toplum ve iş dünyasının acı gününde merhumun oğlu, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı:

"Babamı, nam-ı diğer 'Karaoğlan'ı bugün kaybettik, çok zormuş. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın."

Vefat haberinin ardından DİMES tarafından yapılan resmi açıklamada ise Orhan Ziya Diren’in Türk tarımına ve gıda sektörüne sunduğu katkılara vurgu yapılarak, bıraktığı vizyon ve değerlere kararlılıkla sahip çıkılacağı ifade edildi.

Cenaze Töreni 1 Ağustos Cumartesi Günü Tokat'ta

İş insanı ve siyasetçi Orhan Ziya Diren'in cenazesi, 1 Ağustos Cumartesi günü memleketi Tokat’a götürülecek. Diren, Alipaşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Orhan Ziya Diren Kimdir?

Doğumu ve Eğitimi: 27 Mart 1947 tarihinde Tokat’ta doğdu. Yükseköğrenimini Fransa’da Dijon Üniversitesi Fen Fakültesi Bağcılık ve Şarapçılık Bölümü’nde tamamladı.

Sanayi ve İş Hayatı: Türkiye'nin önde gelen meyve suyu ve gıda markalarından DİMES Gıda A.Ş.’nin kuruluş süreçlerinde yer aldı ve uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. DİREN Holding Onursal Başkanı konumundaydı.

Siyasi Kariyeri: 22. ve 23. Dönemde (2002-2011 yılları arasında) TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili olarak görev yaptı. Yeni Parti’nin kurulmasının ardından yaşanan süreçte 27 Temmuz’da CHP’den istifa eden 265 eski milletvekili arasında yer almıştı. Altın Fiyatlarında Şok Düşüş! 28 Temmuz Gram, Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar? İçeriği Görüntüle