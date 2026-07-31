Kaza veya yangın felaketi, Erzincan-Sivas kara yolu Tüneller mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan yolcu almak üzere yola çıkan 35 TS 663 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücünün Dikkati Faciayı Önledi

Otobüsten yükselen dumanları ve alevleri fark eden sürücü, aracı hızla emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede tüm otobüsü saran alevlere itfaiye ekipleri tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi

Söndürme çalışmalarının ardından otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta yolcu bulunmaması ve sürücünün aracı zamanında tahliye etmesi sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Ulaşım Kontrollü Sağlandı

Yangın nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sivas yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını tamamlaması ve yanan otobüsün çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.