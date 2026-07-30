Sincan Belediyesi ile Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

İki gün süren eğitim programında; kaza, afet, hastalık, yaralanma ve zehirlenme gibi durumlarda yapılması gereken doğru müdahaleler hakkında personele bilgi verildi.

Eğitimlerde erken ve bilinçli müdahalenin hayati önemine dikkat çekilirken, suni teneffüs ve temel yaşam desteği uygulamaları uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara kalp durması halinde yapılması gerekenler ile acil durumlarda doğru hareket etme yöntemleri de aktarıldı.

Başarılı olanlara ilk yardım sertifikası

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla eğitimlerini tamamlayan belediye personeli, programın sonunda sınava girdi. Sınavda başarılı olan çalışanlar ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.

Yetkililer, temel ilk yardım eğitimlerinin çalışanların acil durumlara karşı hazırlıklı olmasına katkı sağladığını belirterek, doğru ve zamanında müdahalenin hayat kurtarabileceğine dikkat çekti. Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.