Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş'ın ilk etabı 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Farklı etaplarda toplam 505 kilometrelik parkurun yer aldığı yarışmanın ilk gününde sporcular, KAFUM'dan başlayarak Türkoğlu, Beyoğlu, Demirciler, Kapıçam ve Ali Kayası güzergahını kapsayan 128 kilometrelik parkurda ter dökecek.

Yarışmacılar ikinci gün ise; KAFUM, Türkoğlu, Narlı ve Pazarcık güzergahını kapsayan 118 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Turnuvanın en uzun parkurlarından biri olan üçüncü etap ise 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak ve sporcular, Eshab-ı Kehf'ten başlayarak Afşin, Göksun ve Andırın üzerinden Başkonuş'a ulaşacakları 145 kilometrelik zorlu rotada mücadele edecek.

Yarışmanın finali ise 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Yeşilgöz'den başlayacak son etap, İmran Kılıç Köprüsü, Kılılı ve Kapıçam güzergâhının ardından KAFUM'da tamamlanacak ve dereceye giren sporcuları törenle ödüllendirilecek.

31 ÜLKEDEN 175 BİSİKLETÇİ

3'üncü Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması Tour Of Kahramanmaraş'a; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Slovakya, Çekya, Estonya, Etiyopya, Eritre, Ruanda, Güney Afrika, Kamerun, Kolombiya, Venezuela, İran, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Malezya ve Endonezya başta olmak üzere 31 ülkeden toplam 175 profesyonel bisikletçi katılacak.