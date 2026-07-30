Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Köprülü Kanyon Milli Parkı yakınlarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda orman ekibi yönlendirilirken, ekiplerin alevlere karşı mücadelesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alanla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.