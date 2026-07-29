TV9 İzmir İmtiyaz Sahibi İsmail Atahan Keçeci, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek bu hayrı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bozdağ’ın doğal karı, karadut ve vişne özlü şuruplarla buluşturularak Konak Meydanı’nda vatandaşlara dağıtıldı.

Keçeci, etkinliği geleneksel hale getirmeyi ve Ödemiş kültürünü İzmir geneline yaymayı hedeflediklerini vurguladı.

Tarihi Köken

Kuşak kar helvası ustası Adnan Saygıler, lezzetin kökeninin Roma İmparatorluğu dönemine dayandığını aktardı.

O yıllarda dağdan getirilen karın üzerine pekmez dökülerek güreşçilere ve krallara ikram edildiğini, sonrasında süt eklenerek dondurmanın temellerinin atıldığını söyledi.

Saygıler, ailesinin Selanik’ten Türkiye’ye göç ettikten sonra bu geleneği sürdürdüğünü ve bugün üçüncü kuşak olarak devam ettirdiklerini ifade etti.

Vatandaşların Görüşleri

Ankara’dan gelen Mehmet Kocavar, hayatında ilk kez kar helvası tattığını ve bu ikramın sıcak havada kendisine büyük keyif verdiğini dile getirdi.

Lezzeti “hem serinletici hem de çok özel” olarak nitelendiren Kocavar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik İzmir Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı önünde ve İzmir Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleşti.

Etkinliğe İletişim Daire Başkanlığı personelleri ve İzmir Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Osman Başeğmez'de katıldı.

Etkinlik Konak Meydanı’nın ardından Çankaya bölgesinde de sürdü. Cumartesi günü ise Ödemiş’te devam edecek.