Çankaya Belediyesi, yaz akşamlarını sinema keyfiyle renklendirecek Açık Hava Sinema Günleri etkinliğini bu hafta sonu da sürdürüyor. Nostalji ile animasyonu bir araya getiren film gösterimleri, üç farklı noktada ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlik programı kapsamında ilk gösterim 31 Temmuz Perşembe günü Aşıkpaşa Pazar Yeri'nde Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Çöpçüler Kralı" ile gerçekleştirilecek.

1 Ağustos Cuma akşamı ise Cebeci Pazar Yeri'nde Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" izleyiciyle buluşacak.

Açık Hava Sinema Günleri'nin son gösterimi ise 2 Ağustos Cumartesi günü Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda çocukların ve ailelerin beğenisini kazanan animasyon filmi "Coco" ile yapılacak.

Çankaya Belediyesi, yaz boyunca devam eden etkinliklerle komşularını açık havada sinema keyfi yaşamaya davet ederken, tüm vatandaşları ücretsiz film gösterimlerine katılmaya çağırdı.