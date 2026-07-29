Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Biz hiçbir partiye hazine yardımı verilmemesini savunuyoruz. Para adaletli dağıtılmıyor. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak görüşümüz net, siyasi partilere ne hazine yardımı ne de seçim yardımı verilmesin. Bu para emeklilerimize verilsin' dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, konuşmasında, '17 sene önce şehit liderimiz Muhsin Başkanımız ve onunla birlikte Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimizi kaybettik. Kendilerini bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Yine aynı kazada hayatını kaybeden pilot Kaya İstektepe'yi de rahmetle yad ediyorum. Soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda yeni gelişmeleri de hep birlikte göreceğiz. Bizim inancımız şudur; sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte ortaya koyduğu hassasiyet, sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in faili meçhullerle ilgili kararlılığı ve hassaten Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımızın şahadet süreciyle ilgili kararlılığı Ankara Başsavcılığımızın görevli baş savcı vekilimiz ve iki dosya savcımızın titizlikle yaptıkları soruşturma neticesinde inşallah dosya aydınlanacak, başta şehit liderimiz Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımız olmak üzere onların şahadetindeki bu sır perdesi, şüpheler ortadan kaldırılacak ve mesele tamamıyla aydınlatılacak; burada mutlaka her kimin kusuru ve kastı varsa ortaya çıkarılacak ve hesabı sorulacaktır. Büyük Birlik Partisi olarak ilk günden itibaren bu şahadet sürecinin resmi tarafıyız ama resmiyet bir tarafa biz şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun geride bıraktığı dava arkadaşları ve kardeşleri olarak fiili sürecin tarafıyız. İlk günden itibaren de bütün camia olarak genel başkanından en taşradaki üyesine kadar hukukçularımız hepimiz bu sürecin takipçisi olduk. Bundan sonra da takipçisi olmaya kararlı ve azimli bir şekilde devam edeceğiz' diye konuştu.

Destici, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu süre zarfı içerisinde bizim de ailelerin avukatları da ilgili savcılıklara birtakım kendilerine gelen duyumlar, evraklar, belgeler araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bulgularla ilgili ya da bu meselenin aydınlatılmasına faillerin ortaya çıkarılmasına dönük tespitlerimize yönelik dilekçelerimiz oluyor. Bunların da araştırılmasını istiyoruz. Bununla ilgili daha önce de verdiklerimiz vardı. Dikkate alınanlar veya alınmayalar olmuştu. Bu süreçte de biz yine hukukçularımız, baş savcılığımız ve yetkili, ilgili kişilerle görüşerek bu konudaki taleplerimizi ya da araştırılmasını istediğimiz konuları da iletmekteyiz. Arkadaşlarımız, camiamız, aileler ve Türk milleti emin olsun ki, hiçbir nokta eksik bırakılmamıştır ve bırakılmayacaktır. Kamuoyunda konuşulan, dile getirilen hiçbir konu asla ve kat'a eksik bırakılmamaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma meselenin tüm yönlerini ele almaktadır. Bir şüpheyi ele alıp diğer şüpheyi geride bırakmamaktadır ya da yok saymamaktadır. İlk dönemlerde olduğu gibi maalesef bazı kişilerin ya kendini gösterme ya bir meşruiyet kazanma ya da varsa bir suçunu örtme kastıyla bu girişimlerde bulunduklarını görmekteyiz. İnanıyorum ki, bu süreçte bunlara asla müsaade edilmeyecektir. Biz bir kere daha çağrımızı yineliyoruz; şehit liderimiz Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımızla ilgili elinde bilgi, belge olduğunu düşünenler varsa ya da bu meselede araştırılmalıdır diyenler varsa hukukçularımıza da ulaşabilir ama direk Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosya bakan başsavcı vekiline ve savcılara giderek bunları iletebilir.'

Destici, kurulan Yeni Parti ile ilgili, 'Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Kurulan her siyasi parti aslında demokrasimiz için bir kazançtır. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının çizdiği çerçeve içerisinde tabii bu Yeni Parti'nin kuruluşu aslında adı yeni parti ama partinin kurucuları bayağı eski bir deneyimli siyasetçiler. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki, kurucularının hemen hemen tamamı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Oradan ayrılarak bu partiyi kurdular. Ve parti içinde bir anlaşmazlık yaşadılar. Kendileri için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de elbette ki biz hayırlı olmasını dileriz. Türk demokrasisine, Türk milletine, Türk devletine katkı yapmalarını isteriz. Ben Sayın Özgür Özel'i arayarak kendisini de tebrik ettim ve başarılar diledim. Sayın Kılıçdaroğlu da partisinin başına döndüğünde onu da aramıştım. Ona da tebrik etmiştim. Dolayısıyla dışarıda bir parti olarak bize düşen demokratik tahammülleri göre hareket etmek ve Türkiye ve Türk milleti için teröre bulaşmamış, terörü savunmayan tüm partilerimizle iyi ilişkiler kurarak Türkiye menfaati üzerine ortak çalışmalar yapmaktır' diye konuştu.

Destici, partilerin hazine yardımından yararlanması ile ilgili, 'Biz aslında hiçbir partinin hazine yardımı almamasını istiyoruz. Çünkü hazine yardımı meselesi Türkiye'de anayasada anayasanın ilgili maddesi, 'yeteri miktarda ve hakça yapılır' diyor. Şimdi yasal düzenlemeye bakıyoruz. Ne yeteri miktarda ne de hakça. Bir kere çok fazla. Çok abartılı. Biz de işte burada görüyorsunuz, faaliyetlerimizi bir kuruş hazine yardımını almadan sürdürüyoruz. Şimdi kamuoyunda şöyle bir anlayış var, sanki bütün partiler hazine yardımı alıyor. Bütün giderlerini sanki devlet karşılıyormuş gibi bir anlayış var. Türkiye'de beş siyasi parti hazine yardımı alıyor. Dolayısıyla da diğer siyasi partiler hazine yardımı almıyor. Seçim yardımını da beş siyasi parti alıyor. Burada daha büyük bir haksızlık var. Para adaletli dağıtılmıyor. Biz hiçbir partiye hazine yardımı verilmemesini savunuyoruz. Biz nasıl burada kendi arkadaşlarımızın merkez karar üyelerimizin aidatları ve dava arkadaşlarımızın bağışlarıyla siyasi faaliyetimizi yürütüyorsak diğer partiler de o şekilde yürütsün. Yeni Parti'nin hazine yardımı alması için yeni bir kanuni düzenleme gerekir. Meclistekiler anlaşılır bu düzenlemeyi getirirlerse yani grubu olan partiler de milletvekili sayısına göre hazine yardımı alır derse alabilir. Bu meclisin yapacağı bir düzenlemeye bağlıdır. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak görüşümüz net, siyasi partilere ne hazine yardımı ne de seçim yardımı verilmesin. Bu para emeklilerimize verilsin' ifadelerini kullandı.