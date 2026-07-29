Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, öğrenci affı düzenlemesini de içeren "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken, siyasi parti grupları düzenlemeye ilişkin görüşlerini açıkladı.

TBMM'nin Çalışma Süresi 6 Ağustos'a Kadar Uzatıldı

Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin önergeleri ele alındı. AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma süresinin 6 Ağustos Perşembe gününe kadar uzatılmasına ilişkin önergesi görüşmelerin ardından kabul edildi.

Öte yandan Genel Kurul salonundaki siyasi parti gruplarının oturma düzeninde de değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz hafta kurulan Yeni Parti Grubu, CHP'nin sıralarına geçerken, CHP grubu ise MHP ve DEM Parti sıralarına geçti.

Muhalefetten Teklife Eleştiriler

Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, düzenlemenin yükseköğretim sisteminin temel sorunlarına çözüm üretmediğini savundu.

Karaman, teklifin "vizyondan uzak ve mantıktan yoksun" olduğunu belirterek, akademik özgürlük, liyakat ve üniversitelerin sorunlarına yönelik daha kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise teklifin üniversitelerin temel sorunlarını çözmekten uzak olduğunu öne sürdü.

Sunat, düzenlemede etki ve ihtiyaç analizlerinin yeterince yapılmadığını belirterek, YÖK'ün üniversiteler üzerindeki yetkilerinin artırıldığını iddia etti.

CHP: "TBMM İradesi Devredilmiştir"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, teklifin torba yasa yöntemiyle hazırlanmasını eleştirdi.

Kasap, yükseköğretim sistemindeki sorunların yanı sıra özel sektör öğretmenlerinin yaşadığı problemlerin de çözülmesi gerektiğini belirterek, "TBMM iradesine sahip çıkılması gerektiğini" söyledi.

MHP'den YÖK Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise yükseköğretim sisteminin küresel rekabete uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

YÖK'ün yalnızca denetleyen bir kurum olmaktan çıkarak üniversitelerin bilimsel üretimini destekleyen, stratejik bir yapıya dönüşmesi gerektiğini belirten Kılıç, üniversitelerin bilgi üreten ve teknoloji geliştiren merkezler olması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti: "Öğrenci Affı Yapısal Sorunları Çözmez"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, öğrenci affı düzenlemesinin yükseköğretimdeki temel sorunları ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Konukçu, ekonomik nedenlerle eğitimine ara veren öğrencilerin sorunlarının daha kapsamlı politikalarla ele alınması gerektiğini ifade etti.

AK Parti: "Öğrencilerin Eğitim Hakkını Güçlendirmeyi Amaçlıyoruz"

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise teklifin öğrencilerin eğitim hakkını korumayı, akademik üretimi desteklemeyi ve yükseköğretim sistemini güncel ihtiyaçlara uygun hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Türkiye'de üniversite sayılarının arttığını, yükseköğretime erişim imkanlarının genişlediğini ve araştırma altyapılarının güçlendiğini söyleyen Uzkurt, başarının yalnızca üniversite sayısıyla değil; bilimsel üretim, teknoloji geliştirme ve yetiştirilen insan kaynağıyla ölçüldüğünü ifade etti.

Teklifin Maddelerine Geçilecek

Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Genel Kurul, 29 Temmuz Çarşamba günü yeniden toplanmak üzere kapatıldı. Teklifin ilerleyen süreçte maddeleri üzerindeki görüşmelerinin yapılması bekleniyor.