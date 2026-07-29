Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından eşi Engin Polat hakkında da benzer bir karar çıktı. Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Engin Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmetti.

Dilan Polat, kendi Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını ve reklam içeriklerini eşi Engin Polat'ın hesabı üzerinden sürdürmeye başlamıştı. Bu durumun ardından Engin Polat'ın hesabı da yargı kararıyla erişime kapatıldı.

Kararla birlikte, hem Dilan Polat'ın hem de Engin Polat'ın Instagram hesaplarına Türkiye'den erişim engeli uygulanmış oldu.

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin erişim engeli kararı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda alınırken, karara ilişkin hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.