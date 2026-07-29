Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan eski çöp atık toplama merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Elbeyli Mahallesi Hesbekli mevkisindeki eski çöp depolama alanında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar, alevlerin yayılma riskini artırırken söndürme çalışmalarını da zorlaştırdı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.