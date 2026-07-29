Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.
Olay, saat 01.00 sıralarında Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1245'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan E. ile Erkan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Erkan Y., yanında bulunan bıçakla Ercan E.'yi sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli Erkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.