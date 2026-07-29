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Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli Erkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1245'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan E. ile Erkan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

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