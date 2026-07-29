Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan İsmail Dağ, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Temmuz'da Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisi açıklarında meydana geldi. Denize giren İsmail Dağ, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılırken, Dağ'ın bulunduğu nokta havadan dron yardımıyla tespit edildi. Vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan Dağ'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Dağ, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Entübe edilen Dağ, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

İsmail Dağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Dağ'ın, mevsimlik tarım işçisi olarak Bursa'nın Karacabey ilçesinde çalıştığı ve denize girmek için Erdek sahiline geldiği belirtildi.

Öte yandan, Dağ'ın denizde yaşam mücadelesi verdiği ve ekipler tarafından dronla yerinin tespit edildiği anlar, olay sırasında havadan görüntülenmişti.