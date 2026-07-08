Eski Bandırma Belediye Başkanı ve AK Parti'nin eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

10 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Cemal Öztaylan, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilmişti. Yaklaşık iki aydır tedavi gören Öztaylan'dan acı haber geldi.

AK Parti'de 19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği görevlerinde bulunan, aynı zamanda önceki dönem Bandırma Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Cemal Öztaylan'ın vefatı, başta Balıkesir olmak üzere siyaset camiasında üzüntü yarattı.

İki çocuk babası olan Mehmet Cemal Öztaylan'ın cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı'nda toprağa verilecek.

Öztaylan'ın oğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı babamız Mehmet Cemal Öztaylan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak olup, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.